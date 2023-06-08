В Коми на 12 суток арестовали пьяного водителя

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В Воркуте задержали пьяного водителя, его арестовали на 12 суток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники ГИБДД заметили водителя «Лады», манера вождения которого вызвала подозрение. На улице Привокзальной полицейские попытались остановить машину. Однако водитель попытался скрыться.

– Продолжая движение, он создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, – отметили в МВД.

«Лада» заехала в один из дворов по улице Ленина, и водитель выпрыгнул из движущейся машины. Мужчина попытался убежать, но его задержали полицейские. Медосвидетельствование показало, что нарушитель был пьян. Оказалось, что у него не было прав.

В отношении водителя составили 14 административных материалов. Автомобиль поместили на спецстоянку.

– По решению суда мужчина был подвергнут административному аресту на 12 суток, – сообщили в МВД.

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