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НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:18

В Сыктывкаре полицейские задержали обувного воришку

Он предстал перед судом
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Неоднократно судимый 53-летний житель Сыктывкара украл из обувного магазина две полупары правых ботинок. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Инцидент произошел в марте текущего года. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

После совершения кражи мужчина уснул на выходе из ТРЦ, где был задержан полицейскими, рассказали в пресс-службе судов Коми.

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