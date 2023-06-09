В Сыктывкаре полицейские задержали обувного воришку

Фото: Pixabay.
Неоднократно судимый 53-летний житель Сыктывкара украл из обувного магазина две полупары правых ботинок. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.
Инцидент произошел в марте текущего года. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.
После совершения кражи мужчина уснул на выходе из ТРЦ, где был задержан полицейскими, рассказали в пресс-службе судов Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В одном из сел Коми открыли временную переправу (подробнее)