В Сыктывкаре пьяный дебошир разгромил витрину

Фото: Pixabay.

Буйный житель Сыктывкара разбил витрину торгового павильона. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сработала тревожная кнопка.

На место происшествия направились росгвардейцы. Оказалось, что пьяный 39-летний дебошир нарушал общественный порядок, а потом и вовсе разбил витрину.

При задержании буйный гражданин пытался оказать сопротивление, из-за чего росгвардейцам пришлось применить физическую силу и специальные средства.

Сыктывкарца доставили в отделение полиции.

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