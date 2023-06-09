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НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:48

В Сыктывкаре пьяный дебошир разгромил витрину

Росгвардейцам пришлось применить силу
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Буйный житель Сыктывкара разбил витрину торгового павильона. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сработала тревожная кнопка.

На место происшествия направились росгвардейцы. Оказалось, что пьяный 39-летний дебошир нарушал общественный порядок, а потом и вовсе разбил витрину.

При задержании буйный гражданин пытался оказать сопротивление, из-за чего росгвардейцам пришлось применить физическую силу и специальные средства.

Сыктывкарца доставили в отделение полиции.

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