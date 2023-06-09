Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 7:18

В Коми молодой продавец продуктового магазина пытался перехитрить коллег

Теперь у него большие неприятности
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Усинске 19-летний сотрудник продуктового магазина пытался оформить покупку товара, минуя кассовый аппарат. За попытку присвоения чужого имущества суд приговорил его к 100 часам обязательных работ.

Инцидент произошел первого мая прошлого года. Молодой человек создал видимость покупки товара через кассовый аппарат и пригласил третье лицо для выноса похищенного.

Довести преступный умысел до конца молодому человеку не удалось. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пьяный дебошир разгромил витрину (подробнее)