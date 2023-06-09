В Коми молодой продавец продуктового магазина пытался перехитрить коллег

Фото: Нина Юшкова.

В Усинске 19-летний сотрудник продуктового магазина пытался оформить покупку товара, минуя кассовый аппарат. За попытку присвоения чужого имущества суд приговорил его к 100 часам обязательных работ.

Инцидент произошел первого мая прошлого года. Молодой человек создал видимость покупки товара через кассовый аппарат и пригласил третье лицо для выноса похищенного.

Довести преступный умысел до конца молодому человеку не удалось. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Коми.

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