Жителя Коми поймали при попытке получения наркотиков

Фото: Нина Юшкова.

27-летнего жителя Ухты осудили за покушение на приобретение наркотиков без цели сбыта. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы, а также конфисковал телефон и обязал пройти курс лечения от наркомании, социальную и медицинскую реабилитацию.

В марте текущего года мужчина заказал в Интернете наркотик, однако при попытке получения запрещенного вещества его задержали сотрудники полиции.

Подсудимый раскаялся в содеянном. Он изначально указал полицейским местонахождение наркотика, сообщили в пресс-службе судов Коми.

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