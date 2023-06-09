Вчера Сыктывкар замер в пробках из-за перекрытия центральных улиц

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, восьмого июня, Сыктывкар замер в пробках. Это связано с ограничением движения на нескольких улицах в связи с проведением замены труб.

Ранее в администрации Сыктывкара сообщали, что с 8 июня до 20 августа было введено ограничение движения по улице Первомайской. Оно действует от дома №68 до пересечения с улицей Коммунистической. С 13 июня добавится еще один участок — от улицы Коммунистической до дома №74.

С 5 июня до 20 августа ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части по улице Советской от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе.

Закрыт для проезда участок улицы Ленина между улицами Пушкина и Куратова — с 5 июня до 20 августа.

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