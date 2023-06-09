«Просто шок от трагедии»: скорая гибель настигла 16-летнюю курсантку в Коми

Фото из личного архива

В Сосногорске проводят в последний путь 16-летнюю Анастасию Г. (имя изменено, - прим. ред). Девушку нашли мертвой 5 июня без признаков жизни. По предварительным данным, выпускница кадетской школы покончила с собой.

Скорая гибель стала ударом для ее родителей. Мама с папой верили, что Анастасию ждет светлое и хорошее будущее: подросток мечтала поступить в школу МВД. Горе семьи разделяют сотни горожан, которые восприняли трагедию, как личную.

- Просто шок от этой трагедии. Такая красивая, юная, хрупкая снаружи и твердая внутри была. Эх, Настенька, сил твоим родителям пережить такое горе, - пишет местная жительница Мария.

Похоронят Анастасию в Сосногорске сегодня, 9 июня.

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