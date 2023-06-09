Двое пьяных сыктывкарцев избили полицейского

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 26-летнего местного жителя и его 25-летнего знакомого виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 18 декабря. Двое молодых людей находились в одном из местных магазинов. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. В ответ злоумышленники избили правоохранителя. Сыктывкарцы как минимум 25 раз ударили его ногами и руками. При этом один из нападавших в это время выкрикивал оскорбления в адрес полицейского. Подсудимые признали свою вину и извинились перед пострадавшим.

Суд приговорил 26-летнего эжвинца к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. 25-летнему сыктывкарцу назначили два года принудительных работ.

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