Дети погибшей жительницы Коми в ДТП взыскали с виновника аварии 800 тысяч рублей

Фото УГИБДД МВД Коми

В Усть-Куломском районе Коми рассмотрели дело по факту искового заявления детей погибшей в аварии женщины. Сын и дочь требовали с виновника ДТП 3,5 млн рублей, однако суд удовлетворил требования родных лишь частично. Теперь мужчина должен заплатить 800 тысяч рублей.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. На 179 км трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. Водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу Datsun и врезался в него. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в салоне последнего авто. На больничной койке позже умерла пассажирка Datsun 1936 года рождения.

Дочь погибшей попала в больницу после ДТП, находилась на лечении 4 месяца и после выписки больше не смогла приступить к работе. После смерти матери испытала нравственные страдания в связи с потерей близкого человека, испытала шок, переживания, потерю сна. Находясь в больнице, не смогла проститься с матерью и проводить ее в последний путь. Сын погибшей женщины обращался за медицинской помощью с повышенным давлением.

Виновник ДТП детям погибшей женщины принес извинения, компенсировал моральный вред суммой в 80 тысяч рублей, которая была потрачена сестрой и братом на продукты. В страховой компании дети погибшей как наследники получили страховую выплату 500 тысяч рублей на двоих.

Водитель Chevrolet Cruze судом признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, ему назначено наказание 1 год 6 месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием в доход государства 10% заработной платы, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. В суде также установлена вина погибшей и ее дочери, сидевших на заднем сиденье, так как они не были пристегнуты ремнем безопасности.

Усть-Куломский суд взыскал с виновника ДТП в пользу дочери погибшей 500 тысяч рублей, в пользу сына погибшей 300 тысяч рублей.

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