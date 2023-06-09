Пенсионера из Коми лишили водительских прав из-за учета в наркологии

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69-летнего жителя Усинска, состоящего на учете у врача нарколога, лишили водительского удостоверения. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

У мужчины имелось действующее водительское удостоверение с 2016 года. С марта 2022 года он состоит на учете в наркологии, соответственно допуск к управлению ТС невозможен, так как создается угроза безопасности дорожного движения.

Прокуратура направила иск в суд. Заявление было рассмотрено и удовлетворено.

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