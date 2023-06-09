В Сыктывкаре День молодежи пройдет 24 июня

Автор фото: Булатов Алексей

Стала известна дата проведения Дня молодежи в Сыктыввкаре. Праздник пройдет на Стефановской площади 24 июня с 15:00 до 21:00. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Коми.

Ранее День молодежи праздновался 27-го числа, однако по просьбе активистов он был перенесен на последнюю субботу июня.

В связи с проведением праздника в этот день будет закрыто движение автотранспорта на следующих участках улиц:

- Стефановская площадь с 7.00 до 24.00,

- по ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Бабушкина с 7.00 до 22.00,

- по ул. Коммунистической от ул. Интернациональной до ул. Советской с 00:00 до 22:00,

- от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома №10 по ул. Коммунистической с 7:00 до 22:00.

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