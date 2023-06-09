За неделю в Коми изменились цены на отдельные виды продуктов

Фото: Нина Юшкова.

С 30 мая по 5 июня в Республике Коми изменились цены на отдельные виды продуктов. Данные предоставили в Комистате.

Эксперты зафиксировали в республике снижение цен на картофель - 1,1%, пастеризованное молоко, неразделанную мороженую рыбу, сыры мягкие, полутвердые и твердые - от 1,4% до 1,6%, морковь - 2,6%, свеклу - 2,9%, гречку - 3,7%, сардельки и сосиски - 3,8%, капусту белокочанную - 4,5%, бананы- 6,1%, помидоры - 15,2%.

За минувшую неделю подорожали: сахар-песок, творог, яйца куриные, макаронные изделия - на 1-1,7%, колбаса варено-копченая и полукопченая - на 2,1%, говядина (кроме бескостного мяса) - на 2,5%, яблоки - 2,9%, огурцы - на 3%, колбаса вареная - на 3,2%, соль поваренная пищевая - на 3,4%, масло подсолнечное - на 6,1%.

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