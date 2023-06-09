В Коми для членов семей участников СВО будет установлена еще одна льгота

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В Республике Коми для семей участников СВО будет установлена еще одна льгота. Ее смогут получить граждане, которые проживают в домах без центрального отопления.

У членов семей участников специальной военной операции появится возможность получения выплаты на приобретение дров. Она будет предоставлена при условии, если они продолжают проживать в жилых помещениях, ранее занимаемых совместно с участником СВО.

Граждане могут получить следующие размеры выплат:

- южная природно-климатическая зона - 3 625 рублей в год;

- северная природно-климатическая зона - 4 332 рубля в год.

Выплаты членам семьи будут осуществляться в период нахождения военнослужащего в зоне СВО. Обратиться за выплатой может один из членов семьи в государственные бюджетные учреждения РК.

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