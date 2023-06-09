В Коми перенесли фестиваль «Завалинка»

Фото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района Коми.

В Республике Коми перенесли фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка». Об этом рассказала Любовь Доронина, руководитель администрации Сыктывдинского района.

Фестиваль был перенесен по объективным причинам на 2024 год.

«С большим сожалением сообщаю, что по объективным причинам фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка» переносится на 2024 год», - сообщила Доронина.

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