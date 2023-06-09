В Коми 43 ребенка стали жертвами укусов клещей

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать случаи укусов клещей. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю жертвами членистоногих стали 340 человек, 43 из них - дети.

Всего за этот год было отмечено 1 470 пострадавших от укусов, в 79 случаях клещ был заражен иксодовым боррелиозом, а в шести образцах был обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита.

- В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» для проведения его исследования на наличие вируса клещевого энцефалита, - отметили в Роспотребнадзоре РК.

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