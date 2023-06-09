В Коми 17-летний подросток подал в суд на оскорбившего его отца

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте местного жителя оштрафовали за то, что он оскорбил своего 17-летнего сына. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Родители юноши поссорились, и подросток заступился за мать, на которую отец поднял руку. В ответ пьяный мужчина грубо оскорбил сына. Юный воркутинец подал в суд. Отец извинился перед сыном, и они помирились. Однако подросток настаивал на том, чтобы родственника наказали. Молодой человек пояснил, что отец оскорбил его не в первый раз. В итоге воркутинца оштрафовали на 3 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми заплатит три штрафа за оскорбление своей сожительницы

Такого отношения женщина терпеть не стала (подробности)