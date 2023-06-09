В Коми иностранец помогал мошенникам обманывать пенсионеров

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В Ухте полицейские задержали 31-летнего гражданина Кыргызстана, который помог мошенникам похитить у пенсионеров около 940 тысяч рублей. Он признался в содеянном. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевшими оказались граждане 1967, 1959 и 1948 годов рождения. Они отдали аферисту 150 тысяч, 230 тысяч и 560 тысяч рублей соответственно.

На телефоны заявителей поступали звонки от неизвестных лиц, которые обманывали их по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Спустя некоторое время к ним приезжал курьер, который забирал деньги и уезжал.

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