В Коми сотрудники ДПС задержали пьяного водителя погрузчика

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В Печоре сотрудники ДПС задержали 34-летнего пьяного водителя погрузчика без документов. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В ноябре 2022 года печорца уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Тогда он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управлять ТС на 1 год и 11 месяцев.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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