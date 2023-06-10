На трассе в Коми произошла смертельная авария с тремя пострадавшими

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, 9 июня на трассе в республике произошла смертельная авария, в результате которой пострадали три человека и один скончался. ДТП зарегистрировано на трассе Чебоксары-Сыктывкар.

В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля «Рено» около 19:50 вечера не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Хендай».

В результате случившегося водитель автомобиля «Рено» скончался на месте ДТП. Ему было 47 лет. Травмы различной тяжести получила пассажир того же автомобиля 57 лет. Пострадала и 55-летняя пассажирка с 36-летним водителем автомобиля Хенда.

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