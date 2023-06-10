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НовостиОбщество10 июня 2023 9:30

После долгих месяцев в пригороде Сыктывкара появится стационарный рентген

Местные жители ранее выстаивали огромные очереди на улице
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В приговоре Сыктывкара местные жители пожаловались на то, что в городской больнице отсутствует стационарный рентген аппарат. Жалобы на это появились в социальных сетях. Ранее им приходилось выстаивать очереди, чтобы попасть в передвижной комплекс.

По словам местных, рентген-аппарат сломался в 2021 году. С того момента пациенты вынуждены получать услугу платно.

В настоящий момент известно, что контракт на поставку аппарата был заключен в 2022 году. Прием населения на флюорографию и рентген запланирован с 13 июня.

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