За оскорбления депутата в соцсетях оштрафовали сотрудника УФСИН в Коми

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В Ухте местного жителя оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он оскорблял своего оппонента в социальных сетях. Мужчина в тот момент, будучи сотрудником УФСИН, находился на работе. Установлено, что в тот момент он заходил через телефон в социальную сеть «Вконтакте». Мужчина оскорблял своего оппонента словами, которые «по своему смыслу унизили честь и достоинство потерпевшего».

Свою вину он признал, отметив, что общался с потерпевшим, считая, что тот депутат и может помочь с решением некоторых проблем, о которых он писал. Когда тот ответил, что не может помочь, мужчина разозлился и написал ему в неприличной форме.

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