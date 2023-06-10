В Коми водитель сбил двух девушку и ребенка

Фото: ГИБДД Коми
В ГИБДД Коми сообщили, что в Воркуте накануне, 9 июня, произошла авария на Тиманской улице. По предоставленной информации, пострадал ребенок.
В ведомстве сообщили, что ДТП зарегистрировано около 18:00. Предварительно известно, что водитель автомобиля УАЗ сбил пешеходов, которые переходили дорогу.
В результате случившегося пострадал 16-летний мальчик и 18-летняя девушка. У них диагностированы травмы различной тяжести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На трассе в Коми произошла смертельная авария с тремя пострадавшими (подробнее)