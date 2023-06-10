Житель Коми в течение недели истязал свою сожительницу

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По данным Объединенной пресс-службы судов, в Усть-Куломе осудили местного жителя, который истязал свою сожительницу. В качестве наказания ему назначили 10 месяцев ограничения свободы.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в период с 13 по 19 июня в состоянии алкогольного опьянения неоднократно избивал свою возлюбленную, причиняя ей физическую боль и страдания.

Уточняется, что 13 июня он ее схватил за волосы, 18 июня ударил рукой в шею, 19 июня схватил за волосы и оттолкнул в сторону шкафа, а после ударил головой по лицу, по животу и рукам. Затем он схватил ее за волосы и потащил в зал.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

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