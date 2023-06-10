На нескольких заправках Сыктывкара выросли цены на бензин

Фото: архив КП

В Сыктывкаре по сравнению с прошлым месяцем выросли цены на топливо. В частности, изменилась стоимость бензина марки АИ-95 и АИ-92 на заправках «Движение Коми», Компания «2000» и «Лукойл». Стоимость дизельного топлива не изменилась.

По предоставленным данным, компания «Лукойл» подняла ценник на марку АИ-92 на 1 руб. 13 коп. до 48,61 руб. АИ-95 подорожало на 30 коп. до 51,52 руб.

Компания «2000» увеличила стоимость АИ-92 на один рубль до 47,90 руб. На заправках «Движение Коми» АИ-92 подешевело на три рубля до 45,77 руб., АИ-95 подорожало на два рубля до 53,77 руб.

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