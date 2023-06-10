В трех районах Коми объявили штормовое предупреждение

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу ЦГМС Коми, погодные условия ухудшатся в период c 18:00 10 июня до 6:00 11 июня. Предупреждение касается Усинского, Печорского и Ижемского районов.

По прогнозу метеорологов, на северо-востоке ожидают сильные осадки и метели. Жителям порекомендовали воздержаться от походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты.

Также порекомендовано убрать транспортные средства из под деревьев и рекламных щитов, обходить стороной неустойчивые конструкции.

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