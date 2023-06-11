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НовостиОбщество11 июня 2023 12:00

В одном из городов Коми запланирована реставрация памятника В. И. Ленину

Об этом рассказал мэр города Владимир Киселев
Источник:kp.ru
Фото: Страница Владимира Киселева во «ВКонтакте».

Фото: Страница Владимира Киселева во «ВКонтакте».

В городе Инта запланирована реставрация памятника В. И. Ленину. Об этом рассказал мэр города Владимир Киселев.

Данный монумент привезли из Москвы в Инту в 1958 году. Авторами памятника являются архитектор Владимир Доброноженко и московский скульптор Самуил Махтин, сообщается на сайте Национальной библиотеки Коми.

«В этом году объект культурного наследия регионального значения – памятник В.И. Ленину будет отреставрирован. Специалисты подрядной организации «АРТРУСТ» (г. Санкт-Петербург) прибыли в Инту и приступили к работам. Помимо самой скульптуры будет отремонтирован и стилобат памятника», - написал Киселев в своих социальных сетях.

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