В одном из городов Коми запланирована реставрация памятника В. И. Ленину

Фото: Страница Владимира Киселева во «ВКонтакте».

В городе Инта запланирована реставрация памятника В. И. Ленину. Об этом рассказал мэр города Владимир Киселев.

Данный монумент привезли из Москвы в Инту в 1958 году. Авторами памятника являются архитектор Владимир Доброноженко и московский скульптор Самуил Махтин, сообщается на сайте Национальной библиотеки Коми.

«В этом году объект культурного наследия регионального значения – памятник В.И. Ленину будет отреставрирован. Специалисты подрядной организации «АРТРУСТ» (г. Санкт-Петербург) прибыли в Инту и приступили к работам. Помимо самой скульптуры будет отремонтирован и стилобат памятника», - написал Киселев в своих социальных сетях.

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