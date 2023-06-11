В Коми попавшая в ДТП женщина поблагодарила сотрудников ДПС за помощь

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В Сосногорске на пересечении улиц Восточной и 65 лет Победы столкнулись автомобили Audi A4 и Skoda Octavia. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

Автомобиль марки «Ауди» проехал на красный свет и столкнулся со «Шкодой», которую от удара выбросило в кювет. Свидетелями ДТП стали двое сотрудников ГИБДД

Полицейские немедленно подъехали к месту столкновения и вытащили из автомобиля двоих детей, после чего оказали помощь водителю.

Участница ДТП поблагодарила инспекторов ГИБДД за оказанную помощь.

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