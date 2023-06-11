Лже-предприниматель обманула жительницу Коми на 43 тысячи рублей

Фото: Pixabay.

Жительница Ухты обратилась в суд и потребовала расторгнуть договор купли-продажи мебели. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми.

Ухтинка нашла в соцсетях аккаунт женщины, которая предлагала изготовление мебели под заказ. Ей понравились фотографии работ, и она заключила договор, отдав предоплату в размере 43 тысяч рублей.

К указанному в договоре сроку мебель изготовлена не была. Задолго до заключения договора лже-предприниматель прекратила деятельность в качестве ИП.

Суд принял решение о расторжении договора и взыскал в пользу истицы около 74 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми попавшая в ДТП женщина поблагодарила сотрудников ДПС за помощь (подробнее)