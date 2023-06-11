В Коми при столкновении двух автомобилей пострадали водители

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 10 июня, в поселке Жешарт Усть-Вымского района Коми столкнулись автомобили марок Lada и Opel. ДТП произошло на улице Молодежной примерно в 20:30.

Виновником аварии оказался водитель отечественного автомобиля. При совершении обгона мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

В ДТП пострадали оба водителя - 26-летний водитель «Лады» и 37-летний водитель «Опеля». Мужчины получили различные травмы, сообщили в ГИБДД по Коми.

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