В один из поселков Коми направят терапевта

Фото: Нина Юшкова.

На сегодняшний день в пгт. Войвож отсутствует терапевт. Теперь два раза в неделю врач будет приезжать к жителям из Сосногорска, сообщает телеканал «Юрган», ссылаясь на и.о. министра здравоохранения республики Ваграма Даллакяна.

Профильное отделение в поселке не востребовано из-за того, что в нем проживают в два раза меньше из зарегистрированных двух тысяч человек. Более того, в поселке Верхнеижемский работает ФАП, укомплектованный медицинскими кадрами.

Ранее жители пгт. Войвож записали видеообращение в связи с отсутствием терапевта и закрытием профильного отделения. Прием проводил фельдшер скорой помощи, а граждане опасались, что в экстренных ситуациях больных попросту не успеют довезти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми при столкновении двух автомобилей пострадали водители (подробнее)