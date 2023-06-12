Пенсионер из Сыктывкара изрезал двоих мужчин

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64-летний житель Сыктывкара изрезал двоих мужчин. За это суд отправил его в колонию на 1 год и 6 месяцев.

Первый случай произошел 19 мая прошлого года. Мужчина распивал с приятелем спиртное, в ходе застолья между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и ударил оппонента в лицо.

Второй инцидент произошел спустя три месяца - 15 августа 2022 года. На лестничной площадке подсудимый приревновал свою возлюбленную и ударил ножом соседа в область ягодицы, рассказали в пресс-службе судов Коми.

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