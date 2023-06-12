От укусов клещей в Коми пострадали полторы тысячи человек

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В Республике Коми со второго по восьмое июня 340 человек, из которых 43 - дети, обратились за медпомощью по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. С начала сезона в медучреждения Коми обратились 1 470 человек с укусами клещей, в том числе 257 детей. Лаборатории провели 474 исследования, из которых в 79 пробах обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 6 - вирус клещевого вирусного энцефалита.

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