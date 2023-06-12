В Коми из-за неисправной печи сгорели дача и машина

Фото: Pixabay.

Вчера, 11 июня, в Ухте загорелся дачный дом и автомобиль. ЧП произошло в СНТ «Майская» на улице Дачной. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу Ухты в 4:20. В течение 4 минут на место прибыли спасатели.

Пожар был ликвидирован в 7:10. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара послужило нарушение требований безопасности при эксплуатации печи.

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