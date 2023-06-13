В Сыктывкаре завершены поиски Татьяны Головановой

Фото: архив КП

По информации волонтеров регионального отделения Коми «Лиза Алерт», в Сыктывкаре завершены поиски пропавшей 71-летней пенсионерки. Татьяна Голованова исчезла 11 июня.

Информация об ее исчезновении появилась утром 12 июня. О завершении поисков стало известно вечером того же дня.

По предоставленным данным, женщину нашли живой. О ее состоянии здоровья, а также о том, где она находилась, информации нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сыктывкаре ищут пропавшую без вести 71-летнюю Татьяну Голованову (подробнее)