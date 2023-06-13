Жителю Коми дали более трех лет лишения свободы за украденный сыр

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В Ухтинском районном суде 21-летнего местного жителя признали виновным в мелком хищении. По предоставленным данным, молодой человек украл 10 упаковок сыра.

Уточняется, что в 2022 году его привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере трех тыс. руб., который не был оплачен до сих пор. В феврале 2023 года он украл из торгового центра «Ярмарка» десять упаковок сыра, причинив ущерб в размере 1,5 тыс. руб.

Свою вину фигурант уголовного дела признал, но ущерб так и не возместил. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. руб.

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