Компания из Самары подготовит проект реконструкции оперного театра в Сыктывкаре

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Тендер на подготовку проекта по реконструкции регионального театра оперы и балета в Сыктывкаре выиграла компания ООО «Автодор» из Самары. Аукцион был размещен в мае 2023 года.

Победитель аукциона предложил выполнить работу за 48,7 млн рублей, сейчас контракт находится в стадии подписания.

Работа пройдет в четыре этапа. На первом этапе, до 1 августа, подрядчик должен оценить и обосновать возможность реконструкции здания. К октябрю должен быть готов эскиз. Впоследствии будет нужно подготовить проект и получить положительное заключение. Проект реконструкции должен быть завершен полностью до 6 ноября 2024 года.

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