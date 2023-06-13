Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:20

Сыктывкарку «зажало» между автомобилями

Женщина получила ушиб
Источник:kp.ru
Фото УГИБДД по Коми

Фото УГИБДД по Коми

Около ТРЦ «Июнь» произошло ДТП, в котором пострадала 47-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 19-летний парень за рулем ВАЗ-2103 наехал задний ходом на Renault Logan, а после на женщину. Сыктывкарку зажало между двумя авто и она получила ушибы.

Медики диагностировали у пешехода травму кисти.

По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный сыктывкарец украл стоявший в подъезде велосипед (подробности)