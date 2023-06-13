Сыктывкарку «зажало» между автомобилями

Фото УГИБДД по Коми
Около ТРЦ «Июнь» произошло ДТП, в котором пострадала 47-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 19-летний парень за рулем ВАЗ-2103 наехал задний ходом на Renault Logan, а после на женщину. Сыктывкарку зажало между двумя авто и она получила ушибы.
Медики диагностировали у пешехода травму кисти.
По данному факту начато разбирательство.
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