В Коми опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 12 июня, в Усть-Вымском районе опрокинулся Volkswagen Polo, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.20. 28-летняя девушка ехала за рулем Volkswagen по автодороге Айкино – Кослан. На 12-м километре дороги водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка опрокинулась на дороге.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. Девушку увезли в больницу. Кроме того, у 29-летнего пассажира диагностировали ушибы мягких тканей головы и правого плеча, а также рваную рану кисти. Госпитализация ему не потребовалась. Оба пострадавших были пристегнуты. Водитель получила права в мае 2023 года.

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