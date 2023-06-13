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НовостиОбщество13 июня 2023 10:20

Находившегося в плену у ВСУ жителя Коми вернули в Россию

11 июня вернулись 94 военнослужащих, находившихся в плену
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Россию вернулись 94 военнослужащих, находившихся в плену у ВСУ. Среди возвращенных бойцов оказался и житель Коми. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Вера Железцова.

По данным Министерства обороны, пленным грозила смертельная опасность, однако благодаря кропотливой работе специалистов, россияне были возвращены домой.

Сейчас военнослужащие проходят лечение, им оказывается вся необходимая - медицинская и психологическая - помощь.

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