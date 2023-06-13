В Коми больше всего подорожали капуста и кремы для лица

Автор фото: Пыхалова Юлия

В мае в Коми больше всего цены выросли на капусту, кремы для лица и авиабилеты. Это следует из аналитики Комистата.

Отмечается, что в последний месяц весны цены выросли на 0,7%, однако товары питания все же дешевели. Например, огурцы теперь стоят на 36% меньше, помидоры подешевели на 28%, а яйца потеряли в цене 9%.

Однако не все сезонны овощи стали заметно дешевле. Например, капуста выросла в цене аж в два с половиной раза. Килограмм картошки также значительно вырос в цене (+33%).

Среди товаров первой необходимости подорожали бутылочки для кормления (на 6%), соски, дезинфицирующие средства, антисептики для рук (на 3-4%), стиральные порошки, туалетное мыло (на 1%). Вместе с тем снизились цены на зубные пасты (на 6%), влажные салфетки, туалетную бумагу, корма для животных, зубные щетки (на 3-4%), медицинские маски (на 1%).

Цены на бензин за месяц выросли на 7%, на дизельное топливо — на 0,4%.

Стали дороже и некоторые парфюмерно-косметические товары: кремы для лица выросли в цене на 9%, пена для бритья, гели для душа, жидкое мыло, кремы для рук — на 3-5%. При этом дезодоранты подешевели на 6%.

Смартфоны, детские автомобильные кресла, ювелирные изделия подорожали на 3%, отечественные легковые автомобили, велосипеды, отдельные виды мебели, цемент, металлочерепица — в среднем на 1-2%.

Одновременно рубероид и свежесрезанные цветы подешевели на 6%, а подержанные иномарки и доска — на 2%.

В группе электротоваров и бытовых приборов цены на бытовые плиты, пылесосы, моноблоки снизились на 5-6%, телевизоры, электрочайники, компьютеры планшетные — на 2-3%.

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