За неделю в Коми поймали 91 пьяного водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми выявили 91 водителя, находившегося за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении 10 водителей, севших за руль пьяными повторно, завели уголовные дела. За выходные в Коми поймали 53 автомобилиста, которые были пьяны или отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Печоре.

Согласно законодательству, за пьяную езду грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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