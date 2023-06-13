В ДТП с автобусом под Сыктывкаром пострадали два человека

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Во вторник, 13 июня, под Сыктывкаром столкнулись Mitsubishi Colt и автобус ПАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 10.59. Женщина 1964 года рождения ехала за рулем Mitsubishi Colt по улице Трактовой в сторону Судостроительной. На перекрестке с Нювчимским шоссе водитель решила повернуть налево. Она не справилась с управлением, и иномарка врезалась в автобус №25.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Mitsubishi получила автотравму и ушиб грудной клетки. Пострадавшую увезли в больницу. У ее пассажира диагностировали травму левого предплечья. Госпитализация ему не потребовалась.

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