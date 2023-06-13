Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:44

В ДТП с автобусом под Сыктывкаром пострадали два человека

В ПАЗ врезалась женщина на Mitsubishi
Источник:kp.ru
Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Во вторник, 13 июня, под Сыктывкаром столкнулись Mitsubishi Colt и автобус ПАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 10.59. Женщина 1964 года рождения ехала за рулем Mitsubishi Colt по улице Трактовой в сторону Судостроительной. На перекрестке с Нювчимским шоссе водитель решила повернуть налево. Она не справилась с управлением, и иномарка врезалась в автобус №25.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель Mitsubishi получила автотравму и ушиб грудной клетки. Пострадавшую увезли в больницу. У ее пассажира диагностировали травму левого предплечья. Госпитализация ему не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми произошло массовое ДТП с участием автобуса

Есть пострадавший (подробности)