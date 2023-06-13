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НовостиПроисшествия13 июня 2023 14:00

В Коми 40-летний мужчина едва не убил знакомого

Ранее судимый усинец ожидает суда
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усинске завершено уголовное расследование по факту умышленного причинени тяжкого вреда здоровью 37-летнему усинцу. В преступлении обвиняется ранее судимый 40-летний мужчина.

По версии следствия, в апреле этого года в одной из квартир города собралась компания, чтобы выпить. Во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт и один из них набросился на второго.

Сначала мужчина ударил несколько раз пострадавшего по голове, а затем, схватив нож, стал им бить по разным частям тела знакомого.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению. К настоящему времени уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

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