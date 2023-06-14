Жительницу Коми наказали за оскорбление соседки рядом с полицейским

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В Инте местную жительницу оштрафовали за оскорбление соседки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Ситуация осложнилась тем, что нарушение произошло на глазах у полицейского.

По предоставленным данным, преступление произошло 9 января вечером. Правонарушительница в тот момент находилась в подъезде дома. Она высказала в адрес соседки оскорбления и неприличные выражения.

На заседании она пояснила, что соседка ее к этому принудила, так как постоянно конфликтует со всеми соседями. Суд назначил ей наказание в размере трех тысяч рублей.

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