Администрация района в Коми получила предостережение за свалку

Фото: архив КП

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало администрации Прилузского района предостережение за свалку. Информация о нарушении поступила в ведомства от минприроды региона.

Согласно поступившим данным, около деревни Тулеговская появились строительные, древесные, коммунальные отходы, а также отходы от уборки кладбищ. Сообщается, что такие отходы негативно влияют на состояние сельскохозяйственных земель и плодородие почвы.

Администрации района объявили предостережение о том, что это недопустимо и предложили очистить землю от отходов.

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