Жительница Коми получила срок за нападение с ножом

Фото: Объединенная пресс-служба судов

В Ухте местную жительницу осудили за нападение с использованием ножа. По данным Объединенной пресс-службы судов, она получила за это реальный срок.

Сообщается, что в марте 2023 года фигурантка уголовного дела во время конфликта ударила свою жертву ножом в область живота. В тот момент они находились в квартире.

Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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