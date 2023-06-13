Воркутинец, убивший битой семейную пару, обжаловал приговор

Фото: пресс-служба судов Коми

Осужденный за убийство воркутинской пары Александр Какоха подал апелляционную жалобу на приговор. Его приговорили к 18 годам колонии.

Трагедия произошла 19 февраля 2022 года. После вечеринки в мотоклубе «Полярные волки» у воркутинца возник конфликт с 35-летним мужчиной и 37-летней женщиной. Злоумышленник нанес потерпевшему руками, ногами и бейсбольной деревянной битой как минимум 72 удара. Женщина получила не меньше 51 удара. Кроме того, Какоха дважды ранил ее ножом в ногу.

В результате супруги скончались на месте через непродолжительное время. Далее Какоха завернул тела в мешки, обмотал скотчем и вывез в свой гараж. Там погибших и нашли.

Кроме того, в январе 2022 года в помещении мотоклуба «Полярные волки» пьяный воркутинец безо всяких причин ударил битой по голове своему знакомому. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью.

Верховный суд Коми приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Как передает БНК, осужденный подал апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 33-летний мужчина напал с ножом на людей, есть погибший

Трагедия произошла в эжвинском общежитии (подробности)