В сыктывкарском Кировском парке вновь зазвучало «Пианино для всех»

Фото: Полина Шабанова.

Кировский парк в Сыктывкаре вновь окутало живое звучание фортепиано. Со вчерашнего дня здесь возобновился проект волонтёров «Пианино для всех».

Знаменитое красное пианино, не раз подвергавшееся за три рабочих сезона нападкам и притеснениям местных вандалов, опять на своём посту, в ротонде парка. И уже вчера на инструменте играли горожане – после того, как над ним «поколдовал» бессменный мастер-«волшебник», известный пианист-настройщик Алексей Лавровский. Теперь фортепиано – не просто умирающий арт-объект, а рабочий инструмент для всех желающих прикоснуться к прекрасному.

Напомним, пианино в беседке парка установили 12 июня 2019 года. Несколько лет инструмент собирал вокруг себя сыктывкарцев и гостей столицы Коми, которые наслаждались прекрасным музицированием любителей и профессионалов. В зимний период пианино «отдыхало на каникулах» в Доме развития культуры и искусства неподалёку.

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