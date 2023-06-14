В Коми пьяный водитель мотокультиватора устроил ДТП с пострадавшим

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 13 июня, в Ижемском районе пьяный водитель мотокультиватора устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Инцидент произошел в селе Мохча в три часа дня. Пьяный 52-летний мужчина ехал на мультикультиваторе с прицепом по улице Тодской в сторону Ручейной. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Из-за этого мультикультиватор съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 42-летний мужчина, находившийся в прицепе. Он получил ушибленную рану и перелом ребра. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель мультикультиватора никогда не получал прав.

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Авария произошла в Ижме (подробности)