С июня в Коми некоторые виды протезов можно получать по электронному сертификату

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С июня 2023 года в Республике Коми расширили перечень ТСР, которые можно приобрести по электронному сертификату. На сегодняшний день в нем предусмотрено 26 новых позиций, всего - около 270 технических средств реабилитации.
Уже с этого месяца гражданам с инвалидностью представляется возможность приобрести по электронному сертификату протезы нижних и верхних конечностей.
Ранее получить ТСР можно было двумя способами:
первый - подача заявки в Соцфонд и получение необходимого изделия;
второй - приобретение протеза за свои деньги и получение компенсации расходов в Соцфонде.
На сегодняшний день стала доступна еще и опция с электронным сертификатом.
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