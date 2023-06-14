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НовостиОбщество14 июня 2023 7:50

С июня в Коми некоторые виды протезов можно получать по электронному сертификату

Ранее получить ТСР можно было двумя способами
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

С июня 2023 года в Республике Коми расширили перечень ТСР, которые можно приобрести по электронному сертификату. На сегодняшний день в нем предусмотрено 26 новых позиций, всего - около 270 технических средств реабилитации.

Уже с этого месяца гражданам с инвалидностью представляется возможность приобрести по электронному сертификату протезы нижних и верхних конечностей.

Ранее получить ТСР можно было двумя способами:

первый - подача заявки в Соцфонд и получение необходимого изделия;

второй - приобретение протеза за свои деньги и получение компенсации расходов в Соцфонде.

На сегодняшний день стала доступна еще и опция с электронным сертификатом.

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